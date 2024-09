Newsletters

La révélation d'un cas archéologique longtemps non résolu a marqué l'un des temps forts du bilan des fouilles réalisées sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, annoncé ce 17 septembre. L'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) avait promis des découvertes majeures, et n'a pas déçu : le cercueil de Joachim Du Bellay, pilier de la Pléiade et pionnier de la modernisation de la langue française, a été mis au jour...

ActuaLitté, en collaboration avec l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France, a exploré dix maisons d'édition de cette région et de Wallonie-Bruxelles. Cette initiative a donné lieu à la création de dix podcasts originaux, renforçant les liens entre ces deux espaces francophones.

La Fédération Européenne et Internationale des Libraires (BIEF) a, à travers son programme RISE, financé par l'UE, rapporté des cas de censure de livres en Europe, ainsi qu'en Amérique du Nord et en Australie. En France, le roman "Bien trop petit" de Manu Causse a été interdit en juillet 2023, soulignant d'autres incidents, comme l'affaire de l'affiche des Parleuses à Nice et divers actes de vandalisme contre des librairies.

Par ailleurs, atteindre une reconnaissance mondiale en tant qu'écrivain peut culminer par une collaboration avec Mattel, comme le démontre Isabel Allende, récemment honorée par une poupée Barbie célébrant son œuvre et sa lutte contre la dictature de Pinochet.