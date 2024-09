Newsletters

Les anniversaires se suivent pour le café des écrivains : l'année dernière, on célébrait les 90 ans d'existence du Prix des Deux Magots, cette année, c'est la brasserie qui l'accueille depuis si longtemps, qui célèbre ses 140 ans d'existence. ActuaLitté a rencontré la présidente de l'auguste lieu pour qu'elle nous raconte son Deux Magots. L'occasion d'en savoir plus sur celle qui est aussi une grande lectrice.

Débat entre les deux candidats, nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump... Les événements se succèdent dans la course à la Maison-Blanche, aux États-Unis. Chaque camp met en avant un programme et une vision de la société bien différents de l'autre, pour se démarquer dans un pays très divisé. Côté républicain, un laboratoire d'idées conservateur, la Heritage Foundation, a conçu un programme sur mesure pour Donald Trump en cas de victoire. La liberté de lire n'y serait pas épargnée...

Naver Webtoon a fait une arrivée tonitruante, en juin dernier, à Wall Street, avec une entrée en bourse particulièrement observée — et remarquée. Mais une action collective d'investisseurs se profile, certains s'estimant floués par des promesses de résultats et de croissance un peu trop ambitieux pour être honnêtes...

FMSH Diffusion-Distribution (CID) renforce sa direction et nomme David Rochefort nouveau Vice-président de la FMSH en charge de la stratégie d'édition, de diffusion et de distribution, quand Pierre Bady devient directeur de la diffusion-distribution, et Sébastien Rodelet, directeur adjoint de la diffusion-distribution, en charge du numérique.