Newsletters

Jean-Guy Boin, figure discrète mais influente du monde de l'édition, est décédé. Il a joué un rôle clé dans la promotion de l'industrie française du livre à l'international, notamment en tant que directeur du Bureau international de l'édition française (BIEF).

Un événement insolite se prépare à la Maison de la recherche à Paris : un marathon de lecture de l'intégralité des œuvres de Marcel Proust en 83 heures. Un défi ambitieux, célébrant l’œuvre et la persistance de la littérature.

Dans une interview, l’avocat et essayiste Juan Branco discute de la nature de la radicalité politique, la reliant intrinsèquement à la notion de mort. Il aborde ses engagements et son rôle dans les luttes sociales et politiques contemporaines.

Elias Khoury, écrivain libanais et figure de la littérature arabe moderne, est décédé. Il était connu pour ses romans traitant de la guerre civile libanaise et des tensions au Moyen-Orient, toujours dans une perspective de réconciliation entre les peuples.

Un séminaire propose une réflexion sur le rôle de la fiction dans l’éducation. Il explore comment les récits fictifs peuvent influencer l’apprentissage et le développement personnel des jeunes, en examinant différents courants littéraires et pédagogiques.

Dans cette émission, La Grande Librairie met en lumière des œuvres et des auteurs traitant de l’histoire et de la mémoire, sous le prisme de la liberté individuelle et collective. L’émission aborde des thèmes tels que les mémoires historiques et leur influence sur la littérature.

Une série jeunesse mettant en scène des souris adorables fait son grand retour en librairie. Ce projet littéraire promet de ravir les jeunes lecteurs avec des histoires empreintes de douceur et d'aventures, tout en abordant des thèmes éducatifs.