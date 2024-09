Newsletters

Amour, travail, santé... voici les trois piliers essentiels d’un horoscope traditionnel. Pour cette rentrée, ActuaLitté se transforme en prophète des temps modernes avec son premier horoscope littéraire — rassurez-vous, aucun signe du zodiaque n’a été maltraité ! Voici donc ce que les astres littéraires vous réservent : des lectures enrichissantes ou décevantes ? [Alerte spoiler : en réalité, impossible à prédire !]

Par ailleurs, Editis et CMI, unis par un actionnaire commun, Daniel Kretinsky, envisagent de regrouper leurs activités parisiennes au 92 avenue de France, actuellement siège d’Editis. Cette initiative vise à établir un consortium influent dans les domaines de l'édition, de la presse, et de la télévision, et à se positionner en leader dans la création de contenus culturels et médiatiques en France.

Amélie Courty-Cayzac, qui avait pris ses fonctions en tant que Directrice des ressources humaines chez Editis le 1er août 2022, intégrant également le Comité exécutif en remplacement de Juliette de Maupeou, est décédée le 8 septembre.

Enfin, dans le cadre de notre série #VoisinesVoisins, ActuaLitté, en collaboration avec l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France, a exploré dix maisons d'édition dans la région et en Wallonie-Bruxelles. Cette exploration a donné lieu à dix podcasts inédits, renforçant les liens culturels entre les deux régions grâce à la richesse de la francophonie.