Voilà près d’un an et demi, son nom avait jailli comme le traditionnel lapin d’un haut-de-forme – sauf que lagomorphe entretient avec les chapeaux une relation vraiment magique depuis toujours. Pierre-Edouard Stérin, candidat au rachat d’Editis, voilà qui agitait le Landerneau. Depuis, Daniel Kretinsky l’a emporté, mais le milliardaire lorgne toujours sur l’industrie du livre.

Nous avons la chance d’avoir dans cette rentrée littéraire des livres passionnants et rares qui nous offrent une plongée dans le monde et les turbulences des adolescentes...

Que notre joie demeure a été l'un des romans événements de la rentrée littéraire 2023. Publié par Le Nouvel Attila, le Prix Médicis et Décembre est signé du Québecois, Kevin Lambert. Un an plus tard, ce dernier est déjà de retour avec un nouvel ouvrage, Les Sentiers de neige, et sous un nouveau nom, Kev Lambert.

Le Prix André Malraux est décerné chaque année pour distinguer une œuvre de fiction engagée et un essai sur l'art, tous deux contribuant à la réflexion sur la condition humaine. Ouvert aux œuvres en langue française ainsi qu'aux traductions en français, il reflète l'engagement intellectuel et artistique caractéristique d'André Malraux. Voici les sélections 2024.