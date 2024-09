Newsletters

Dans le domaine de la littérature contemporaine, l'imaginaire est de plus en plus exploité par les auteurs de la collection blanche, oscillant entre une légère étrangeté et le fantastique. Les thèmes tels que la fable, le conte, et les magies discrètes se font de plus en plus présents, et la spiritualité, auparavant négligée, refait surface dans les récits.

Olivier Norek, dans son dernier roman Les Guerriers de l'hiver publié chez Michel Lafon, nous plonge dans la guerre entre l'Union soviétique et la Finlande en 1939. Il raconte le quotidien des soldats et met en lumière un personnage historique, Simo Häyhä, surnommé La Mort blanche, réputé pour ses compétences de sniper hors normes.

Le Prix Décembre, célèbre pour son originalité et son engagement envers des œuvres littéraires souvent marginales, a récemment annoncé sa première sélection pour l'édition 2024. Les membres du jury ont choisi dix œuvres remarquables, diversifiées aussi bien par les thèmes que par les styles.

Pour la dix-septième saison de La Grande Librairie, Augustin Trapenard invite les spectateurs à un voyage littéraire allant de la Nouvelle-Calédonie au Venezuela, en passant par la France et le Canada. L'émission explorera des récits d'histoire, de territoire et ce complexe sentiment d'appartenance qui échappe souvent à l'explication.