Laura Swan bouscule l'ordre des 200 meilleures ventes de livres, avec la publication de son (très attendu) Troublemaker tome 2. Preuve en est : 21.822 personnes se sont précipitées en librairie pour se procurer le précieux sésame, propulsant l'ouvrage en tête des ventes pour cette 34e semaine (du 19 au 25 août 2024).

La rentrée littéraire ne fait que débuter, et déjà les nouveautés d'octobre pointent à l'horizon, et non des moindres : les éditions Gallimard accueillent le retour de trois noms bien connus et appréciés : Delphine Le Vigan, qui publie sa première pièce de théâtre, un avatar de Hervé Le Tellier, et Daniel Pennac, qui dresse le portrait de l’assassin qu'il cherche en lui depuis qu’il a conçu Pépère, le redoutable tueur de Terminus Malaussène...

Si de nombreux ouvrages expliquent les fondations du féminisme, une question demeure : comment aider les jeunes garçons à trouver leur place dans ces débats ? Karim Ouaffi et Mikankey tentent d’y répondre dans Être garçon, à retrouver le 27 septembre prochain en librairie. ActuaLitté partage l’interview qu’ils ont donné aux éditions du Ricochet.

Après une édition 2023 marquée par la présence de plus de 141.000 visiteurs, la 25ᵉ édition du festival international des Utopiales entend continuer à s’affirmer comme un des plus grands événements européens consacrés à la science-fiction. Il se tiendra cette année du 30 octobre au 3 novembre, à la Cité des Congrès de Nantes.