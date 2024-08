Newsletters

Lors d'une rencontre avec Alejandro Jodorowsky, on découvre un véritable mage, un thaumaturge à la croisée des arts qui use de son sourire pour tisser des sortilèges. Vêtu comme la Madone pour l'occasion, il vous plonge dans son univers de psychomage, incarnant l'imagination que Baudelaire qualifiait de plus divine des qualités.

Malgré la chaleur, la cinquième édition du festival Agir pour le vivant attire de nombreux visiteurs intéressés par les thématiques abordées. Anne-Sylvie Bameule, présidente d’Actes Sud et organisatrice de l'événement, s'émerveille du dévouement du public : certains ont même pris une semaine de congés pour assister à l'ensemble du festival.

Youness Bousenna, journaliste reconnu pour ses contributions à Marianne, Télérama, et Le Monde, se lance dans l’arène littéraire avec son premier roman Les présences imparfaites, à paraître chez Payot et Rivages. Un regard avisé sur l'environnement et la société qui promet de marquer la rentrée littéraire de cette année.

François Bégaudeau a récemment été jugé par la 17e chambre du tribunal de Paris pour des propos tenus en 2020. Sur le forum de son site, il avait affirmé que tous les auteurs de la maison d'édition de gauche La Fabrique « étaient passés » sur l’historienne Ludivine Bantigny, entraînant une plainte de cette dernière pour diffamation en raison de l'appartenance à un sexe. Bégaudeau a transformé cette mésaventure en un texte, Comme une mule, qui sera publié chez Stock le 2 octobre.