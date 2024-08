Newsletters

Joe Sacco, figure emblématique de la bande dessinée de reportage gonzo, a largement exploré la question israélo-palestinienne à travers plusieurs ouvrages. Parmi ses contributions notables, on trouve une trilogie intitulée Palestine (éditée par Vertige Graphic) ainsi qu'un album intitulé Gaza 1956 publié par En marge de l'histoire (Futuropolis). Face aux événements du 7 octobre et en particulier à la réaction militaire israélienne, Sacco a décidé de reprendre son crayon pour offrir sa perspective sur la situation.

Guerre à Gaza, Joe Sacco (Futuropolis Gallisol Editions)

Dans les bas-fonds de la sinistre Gotham City, les criminels jubilent : le Joker a disparu, laissant aux malfrats de tout acabit le soin de se partager le butin. Si l'on suppose que le Clown Prince du Crime a bel et bien quitté la scène, que se passera-t-il si deux prétendants se présentent pour revendiquer leur part ?

Joker : L'homme qui cessa de rire, Carmine Di Giandomenico (Urban Comics Editions)

Lorsque votre banquier de Levallois-Perret peine déjà à prononcer correctement votre nom de famille et se plaint du gouffre abyssal qui se creuse dans votre compte bancaire, il est peut-être temps d'envoyer valser la société de consommation et les règles du capitalisme. Alors abandonnons tout et partons avec Philibert Humm et son acolyte Simon pour une nouvelle aventure.

Roman de gare, Philibert Humm (Equateurs)

