PODCAST – Après un premier tome vendu à plus de 100.000 exemplaires, Laura Swan achève le diptyque Troublemaker, avec la sortie du second tome ce 21 août, chez BMR. « Tu détruis tout ce que tu touches... Alors si je te tends ma main, est-ce que tu la prendras ? » Mais quels dangers attendent désormais Shayn et June ?