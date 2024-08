Newsletters

À 38 ans, un informaticien de Rome a pénétré par effraction dans un appartement pour un larcin comme il se doit. Mais le monte-en-l’air s’est laissé captiver par un ouvrage, posé sur la table de chevet dans la chambre. Conclusion, pris dans sa lecture, il s’est fait coincer par la police, qu’avait appelée le propriétaire, alerté par des bruits…

Le Portrait de Dorian Gray, revu, corrigé et prévu sur Netflix, voici tout un poème : les premières informations concernant cette adaptation font frémir. Plus que des libertés en regard du roman d’Oscar Wilde, on assiste à une réécriture. Et ne rigolez pas : Netflix prévoit d’en produire d’autres dans le genre…

Et pour continuer, Pennac en cancre, l’édition aux Etats-Unis qui accuse le coup d’une perte de chiffre d’affaires en 2023, et la rentrée pour les libraires, loin d’être de tout repos.

Excellentes lectures et bon début de semaine.