À la une

Du changement dans le top 200 des meilleures ventes, et pas des moindres. Les premiers titres de la rentrée littéraire ont fait leur apparition en librairie, et connaissent déjà de grands succès. En cette semaine 33 (du 12 au 18 août), le marché se dynamise et Mélissa Da Costa reprend, sans grand suspens, sa place de favorite du classement.