Lors de la première édition de Harry Potter à l'école des sorciers, une phrase initiale, écrite par J.K. Rowling, a été retirée. Cette phrase présentait les Dursley et leur aversion pour tout ce qui était étrange ou inhabituel, établissant un contraste avec le monde magique de Harry.

Cette suppression, décidée par les éditeurs pour des raisons de rythme et d'efficacité narrative, est une curiosité pour les passionnés de la saga. Ce détail, méconnu, souligne l'importance des choix éditoriaux dans la construction d'un texte aussi emblématique.

De nombreux auteurs en herbe envoient leurs manuscrits aux maisons d'édition sans se renseigner au préalable sur ces dernières. Cette méconnaissance des lignes éditoriales et des attentes spécifiques des éditeurs conduit à des refus automatiques et crée un sentiment de frustration chez les auteurs.

La maison Glamencia a connu un vilain passage à vide, suite à un message sur les réseaux laissant entendre que quiconque ne les suit pas ne serait pas lu. Tentatives d’explications.

Cheyne éditeur a décidé de ne plus organiser son célèbre festival littéraire, Les Lectures sous l'arbre, qui se tenait chaque été en Haute-Loire. Après trente années de succès, les fondateurs expliquent ce choix par la volonté de se recentrer sur leur métier d'éditeur et de préserver l'énergie et la créativité nécessaires à leur activité principale.

Le festival, bien que plébiscité, exigeait un investissement important en temps et en ressources, ce qui a motivé cette décision difficile mais réfléchie.

Une nouvelle biographie, d'une ampleur inédite, dédiée à Alain Delon, acteur mythique du cinéma français, vient combler une lacune dans la littérature biographique. Cet ouvrage fouillé et documenté retrace en détail la vie de l’acteur, de ses débuts difficiles à ses succès retentissants, en passant par les zones d'ombre de sa personnalité complexe.

L'auteur de cette biographie s'efforce de peindre un portrait nuancé, loin des clichés, offrant ainsi un regard approfondi sur une figure emblématique du septième art.

Le Monde et Editis lancent une nouvelle collection dédiée aux œuvres de Georges Simenon, l'auteur des enquêtes du commissaire Maigret. Cette collection, qui ambitionne de mettre en lumière l'intégralité de l’œuvre de Simenon, s'inscrit dans un projet éditorial prestigieux.

Les ouvrages seront publiés dans des formats soignés, offrant aux lecteurs une immersion renouvelée dans l'univers de l'un des plus grands auteurs de la littérature policière francophone. Ce projet marque une volonté de réhabiliter et de perpétuer la mémoire littéraire de Simenon auprès des nouvelles générations.

