En 2023, le Mont-Saint-Michel a enregistré 3 millions de visiteurs, le plaçant en sixième position des sites les plus visités de France, juste derrière le Musée d'Orsay selon les chiffres de Statista. Initialement, ce site emblématique était un centre important de spiritualité chrétienne, attirant des fidèles du monde entier.

Aujourd'hui, l’abbaye et sa librairie religieuse atypique du Sanctuaire sont devenues des étapes essentielles pour les pèlerins.

À Le Tréport, en Normandie, Léopoldine Raynal et sa famille envisagent d'ouvrir une librairie-café dans les anciennes salles paroissiales de la rue Alexandre-Papin. Conçu comme un carrefour culturel, ce lieu vise à rassembler familles et artistes pour des cafés, concerts et expositions, créant une ambiance conviviale favorisant les interactions et les découvertes.

Au Brésil, la piraterie de livres continue de nuire gravement à l'industrie éditoriale, malgré les efforts conjoints de la police et de la justice. L'Association brésilienne des Droits Reprographiques (ABDR) estime que la piraterie a causé un préjudice financier de 1,2 milliard de reals (environ 198,72 millions d'euros) au secteur en 2024.

Depuis six ans, le Prix Comics de la Critique ACBD récompense une bande dessinée issue de la culture anglo-saxonne. Ce prix est attribué à un album publié entre août 2023 et juillet 2024, initialement édité en anglais et traduit ensuite pour le marché francophone par un éditeur local.

