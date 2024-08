À la une

La popularité du livre audio grimpe en flèche en Europe et aux États-Unis : l’association américaine des éditeurs audio note par exemple une croissance des ventes de 9 % en 2023. Voilà que les grands classiques de la chanson se voient détrônés par les nouvelles plumes du moment pendant nos temps de trajets véhiculés. Mais il se pourrait que les écrits de Colleen Hoover et Sarah J. Maas représentent un certain danger pour les auditeurs trop distraits…