En l'espace de deux ans, l'artiste canadien Tim Boucher a produit plus de 100 livres, grâce à l'aide d'une intelligence artificielle, un outil d'écriture docile et infatigable. Le premier de ces ouvrages a été lancé le 7 août par Typophilia. ActuaLitté a récemment eu l'occasion de discuter avec Boucher et son éditeur.

En 2023, le Prix des Deux Magots célébrait son 90ème anniversaire, et en 2024, le café qui héberge cette récompense depuis ses débuts marquera son 140ème anniversaire. La distinction continue de se revitaliser avec l'arrivée de nouveaux membres du jury chaque année, y compris récemment le journaliste et auteur Nicolas Carreau ainsi que l'éditrice et écrivaine Jessica Nelson.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui entame son troisième mandat, a promis un « dialogue national » pour évoluer vers un régime plus démocratique. Cependant, des signes récents, tels que l'intimidation d'une maison d'édition nommée El-Miraya, suggèrent que cet engagement pourrait être superficiel.

Pendant que les Jeux Olympiques touchent à leur fin, suivis par les Jeux Paralympiques, il est temps de se préparer pour les prochains grands événements culturels prévus dans la capitale avant la fin de l'année.