Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes montre une propension pour la littérature, mais ses penchants gastronomiques se révèlent coûteux, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe des dépenses peu justifiables avec les fonds publics. « Rigolez pas, c'est avec votre argent », rappelait Coluche.

Par ailleurs, moins d'un an après leur ouverture, deux librairies indépendantes se voient contraintes de fermer leurs portes. En Dordogne, la librairie itinérante Au Pays Imaginaire de Céline Porteyron, et à Quimper, la boutique de bandes dessinées d'occasion BD Zef, dirigée par Geoffrey Colin, succombent face à une concurrence acharnée et à des ventes insuffisantes, laissant leurs propriétaires déçus mais résolus à affronter les dures réalités du marché.

En Biélorussie, la situation est alarmante depuis la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko en 2020. Le pays est plongé dans une répression croissante, particulièrement dans le secteur culturel, avec une restriction sévère de la liberté d'expression qui persiste sans relâche depuis quatre ans.

Enfin, lors de la dernière cérémonie des Hugo Awards à Glasgow, les meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy ont été célébrées. Parmi les nominés, Béa Wolf de Zach Weinersmith et Boulet, traduit en français par Aude Pasquier et publié chez First Second, était en lice mais n'a pas remporté le prix de la meilleure bande dessinée.