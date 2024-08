Newsletters

Une rencontre exceptionnelle se préparait entre Michel Houellebecq et Bernard Pivot, bien que ce dernier fût décédé récemment. Cela se passait dans le cadre de l'émission belge "Le Grand Cactus" sur la chaîne RTBF. Deux humoristes, Kody et Damien Gillard, incarnaient respectivement Bernard Pivot et Michel Houellebecq.

L'émission présentait cette interview comme la dernière participation de Bernard Pivot à la télévision, revenant de l'au-delà pour discuter de l'évolution de la langue française. Cette mise en scène insolite coïncidait avec la publication d'un nouveau livre de Houellebecq sur son expérience dans l'industrie pornographique.

Des amis, oui, mais pourquoi faire, et comment faire ? Quatre récents articles de presse évoquaient les liens amicaux, la difficulté à se faire de vrais amis, que l'on soit adolescent ou adulte.

Qu'importe : ActuaLitté l'affirme, tant que l'on a un bon livre dans les mains, pas besoin d'amis. Sinon, c'est un book club !

Excellentes lectures !