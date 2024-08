Newsletters

En 2023, les ventes de livres au Québec ont atteint 677,3 millions de dollars, marquant une baisse minime de 0,2 %, soit 1,1 million de dollars de moins qu'en 2022. Les librairies ont affiché leur plus haut chiffre d'affaires depuis dix ans, alors que les ventes des grandes surfaces ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2019. Parallèlement, les ventes des éditeurs et des distributeurs ont continué de progresser. Néanmoins, il semble y avoir une diminution du volume des ventes de livres, malgré une hausse apparente de leur valeur.

D'autre part, Babelio a récemment publié une étude indiquant qu'il faut plus d'un mois pour lire l'intégralité du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, classant ce titre parmi les 30 romans et sagas les plus longs à lire.

Par ailleurs, le 2 août, l'État de l'Utah a annoncé l'interdiction de 13 titres dans les écoles publiques, suivant un amendement législatif récent. Parmi les œuvres bannies figurent celles de Sarah J. Maas, Rupi Kaur, et Margaret Atwood.

En Turquie, l'opposant Selahattin Demirtaş a été condamné à 42 ans de prison pour des accusations de compromission de l'unité nationale et propagation de propagande terroriste. Malgré son incarcération, il a co-écrit un roman policier avec l'écrivain Yigit Bener, qui est devenu l'un des livres les plus vendus en Turquie.