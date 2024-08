Newsletters

Début juillet, Tortoise Media rapportait que deux femmes accusaient l'écrivain britannique Neil Gaiman d'agressions sexuelles. Gaiman a fermement nié ces allégations, affirmant que les relations étaient consensuelles. Depuis, deux autres présumées victimes ont témoigné, l'une mentionnant même des pressions financières pour obtenir des faveurs sexuelles.

Pendant ce temps, la France a battu son record de médailles olympiques précédemment établi à Beijing en 2008, ce qui a relancé l'intérêt pour des livres traitant des diverses disciplines olympiques.

Par ailleurs, la librairie Cufay, le plus ancien commerce d'Abbeville et établi en 1873, annonçait sa fermeture en septembre après une chute de 90 % de son chiffre d'affaires en 20 ans, aggravée par le Covid et un manque de soutien financier dû à son affiliation avec France Loisirs.

Enfin, après plus de six ans chez Hatier, Caroline Terral a quitté cette filiale de Hachette spécialisée dans les ouvrages scolaires pour rejoindre Albin Michel au département Pratique, sous la direction d'Aurélie Starckmann depuis 2020.