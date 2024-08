Newsletters

La compétition et la performance sont au cœur du métier d'éditeur, où il est crucial de faire les bons choix, surpasser la concurrence et avoir de la chance, estime Elsa Lafon, directrice des éditions Michel Lafon. Elle souligne que, tout comme dans les Jeux Olympiques, le dépassement de soi, la diversité et l'innovation sont essentiels.

Le métier d'éditeur consiste à mettre en lumière des histoires captivantes et émouvantes, similaires aux parcours atypiques et émouvants des athlètes olympiques. Mais avant tout, c'est l'occasion pour elle de dire combien elle est « très grande fan des Jeux olympiques ».

Contrairement aux Romains qui ont utilisé le Colisée comme carrière de pierres au Moyen Âge, les habitants de Nîmes ont protégé leur amphithéâtre en le transformant en quartier résidentiel. Aujourd’hui, on peut y admirer la piste, une grande partie des gradins, les galeries intérieures et toutes les arcades.

Cet édifice, symbole de l’intégration de Nîmes à la civilisation romaine, illustre la maîtrise architecturale romaine avec une symétrie parfaite et des décorations limitées. Nîmes possédait une école de gladiateurs, dont le quotidien est mis en lumière dans le nouvel espace de visite.

On y trouve également le "médaillon de Cavillargues", une pièce archéologique remarquable exposée au musée de la Romanité. Et de parler du rôle de l'éditeur, dans les Jeux du Cirque.

Avant l’installation de La Stanza di Carta, l’espace au pied d'un clocher d'église accueillait la Libreria Broadway, qui a fermé en 1999 après avoir marqué une génération avec des événements artistiques et littéraires.

Pietro Onorato, libraire depuis cinquante ans, a repris ce lieu de 19 m² avec une hauteur sous plafond de plus de 6 mètres, pour en faire un espace culturel. Après vingt ans de fermeture, il a rouvert en juin 2019, proposant des livres anciens mais presque neufs.

La Stanza est rapidement devenue un point de repère pour les habitants et les touristes, impressionnés par la diversité des pièces exposées et la beauté du bâtiment.

Le roman captivant de la traductrice et écrivaine In‘âm Bayoud, "Houaria", a été accueilli dans un climat de chauvinisme, autoritarisme, misogynie systémique et patriarcat paranoïde par les élites algériennes, quelques jours après avoir remporté le Grand Prix Assia Djebar le 9 juillet 2024.

Ce livre, qui explore les origines sociales, économiques et politiques de la guerre civile algérienne (1990-2000) en utilisant à la fois l’arabe littéraire et l’arabe populaire, a provoqué la colère des extrêmes droites algériennes, composées de religieux intégristes et de nationalistes conservateurs, qui réagissent avec agressivité à toute expression de liberté.

Excellentes lectures.