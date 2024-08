À la une

C'est l'année des 100 ans du Premier Manifeste du Surréalisme que la dernière, et l'une des plus importantes représentantes du mouvement, Annie Le Brun, a choisi pour nous quitter, à l'âge de 81 ans ce 29 juillet. C'est sa maison d'édition Gallimard qui a annoncé la triste nouvelle. Elle aura, jusqu'au bout, été à la hauteur de ses idées, n'hésitant jamais a exploré les dimensions les plus inavouables de l'homme, comme à être à contre-courant...