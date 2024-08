Newsletters

Anita Conti, née en 1899 et décédée en 1997, a été immergée dans l'océan par son père au large de Lorient et depuis, elle n'a jamais cessé de parcourir les mers du globe. Elle a vécu aux côtés des marins, traversant d'un navire à l'autre et d'une mer à l'autre, pour témoigner de la vie à bord des chalutiers. À ce titre, le musée des Pêcheries à Fécamp lui consacre actuellement une grande exposition.

Par ailleurs, la bibliothèque de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris, affiliée à la Fédération de Russie, a annoncé le 22 juillet avoir reçu un don notable de la bibliothèque de Sergueï Tolstoï, petit-fils du célèbre écrivain. Ce don comprend des éditions remarquables de prose et de poésie d’Alexandre Pouchkine.

Dans un autre registre, Pakhshan Azizi, journaliste et activiste féministe kurde iranienne, a été condamnée à mort pour « rébellion armée » selon une annonce faite le 23 juillet. Depuis la prison d'Evin, elle a écrit un texte, traduit par Hengameh Hoveyda, qui aborde la lutte pour l'identité individuelle et collective face à un régime totalitaire. Ce texte est reproduit intégralement ci-dessous.

Enfin, une étude de l'Insee révèle que le taux d'illettrisme en France a baissé de 7 % à 4 % entre 2012 et 2022. Toutefois, le ministère de la Culture exprime des inquiétudes quant aux « risques sociaux et sociétaux divers » que cette situation peut engendrer, pointant du doigt un accès inégal aux pratiques culturelles.