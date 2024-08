Newsletters

Depuis de nombreuses années, l'ours blanc, ou ours polaire, est devenu le symbole emblématique des régions nordiques et de la menace croissante que fait peser le changement climatique sur ces territoires. Les réserves de glace fondent sous les yeux de tous, mais suscitent peu d'intérêt de la part d'une grande partie de la planète. Les responsables politiques, en particulier, se contentent de paroles sans prendre de mesures efficaces pour ralentir, voire stopper, la disparition progressive des glaciers.

L'ours polaire. Vagabond des glaces, Rémy Marion (Actes Sud)

Avec certainement plus de cinq millions d'habitants, Santiago de León de Caracas, plus connue sous le nom de Caracas, est la capitale tentaculaire du Venezuela. La pauvreté y progresse plus rapidement encore que les bidonvilles qui s'étendent dans les vallées au pied des montagnes de l'Avila. L'agglomération est tristement réputée pour sa dangerosité extrême, une réputation confirmée par les statistiques de la criminalité.

Les poissons de Caracas, Vicente Ulive-Schnell (Intervalles)

Stéphanie Dujols, traductrice de nombreux chefs-d’œuvre des lettres arabes chez Sindbad/Actes Sud, offre, dans une langue à la fois limpide et flamboyante, un témoignage sans concession sur deux décennies de colonisation inhumaine en Palestine.

Les espaces sont fragiles. Carnet de Cisjordanie, Palestine 1998-2019, Stéphanie Dujols (Actes Sud)

Jean-Marc Collet n’est pas seulement l’heureux et dynamique éditeur de Vibration, il dissimule derrière son énergie habituelle et son humour une véritable sensibilité de poète. Sans réserve, il nous a déjà offert deux recueils, Contraction et Dans la déchirure de mes nuitamment, et propose cette année Le Vin, ma prière.

Le vin, ma prière, Jean-Marc Collet (Vibration éditions)

