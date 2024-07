Newsletters

Mario Vargas Llosa, considéré comme le plus illustre écrivain sud-américain encore en vie depuis la disparition de Gabriel Garcia Marquez en 2014, a tissé des liens profonds avec des métropoles telles que Paris, Barcelone, Londres, New York, Jérusalem et Berlin tout au long de sa carrière littéraire. Cependant, c'est à Arequipa, dans le sud du Pérou, que son musée a été établi dans la demeure familiale, abritant ses archives les plus précieuses, des manuscrits de son premier roman jusqu'à son discours du Prix Nobel.

Malgré la commodité des GPS qui nous guident vers nos destinations estivales, abandonnerions-nous nos gadgets technologiques pendant les vacances ? Admettez que je suis un grand romantique, mais les vacances demeurent pour moi le moment idéal pour enrichir une bibliothèque déjà bien fournie, profitant du soleil et de la tranquillité propices au “tsundoku“, cette passion d'accumuler des livres.

Lors d'un événement en ligne intitulé South Asian Men for Harris, qui a réuni des personnalités de la communauté indienne-américaine, Salman Rushdie a exprimé son soutien ferme à la vice-présidente des États-Unis, déclarant être "à 1000 % pour elle", selon l'agence de presse indienne PTI. Il est convaincu de sa capacité à prévenir une dérive autoritaire sous Donald Trump.

Charles Juliet, né en 1934 à Jujurieux dans l'Ain, est décédé le 26 juillet 2024 à Lyon à l'âge de 89 ans. Après une jeunesse difficile, il s'est consacré à l'écriture diariste, qu'il a élevée au rang d'exercice de prédilection, tout en laissant une place importante à la poésie, à l'essai, aux nouvelles et au roman dans son œuvre.