L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a récemment annoncé sa décision concernant l'attribution des 15 fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT). Le groupe Vivendi, risquant de perdre la chaîne C8, maintiendrait néanmoins le contrôle de cinq autres canaux, y compris CNews. De son côté, le groupe CMI France se verrait attribuer un canal pour sa nouvelle chaîne, Réels TV, bien que les détails des programmes à diffuser restent encore inconnus.

Par ailleurs, les éditions Cornélius, reconnues pour leur approche alternative de la bande dessinée, ont été impliquées en 2022 dans une vente exceptionnelle de quatre œuvres de Daniel Clowes, lauréat du Fauve d'or 2024, pour éviter leur destruction. Suite à cette initiative, elles se sont retrouvées au cœur d'un conflit juridique avec les éditions Delcourt, qui les a accusées de concurrence déloyale. Condamnées à verser environ 13 000 € en octobre dernier, elles appellent maintenant à la solidarité de leurs lecteurs pour surmonter cette épreuve, tout en affirmant rester fidèles à leurs principes de ne pas détruire les livres.

Il y a près de 80 ans, le 31 juillet 1944, Antoine de Saint Exupéry, pionnier de l’aviation et auteur du célèbre « Le Petit Prince », se tuait en Méditerranée lors d'une mission de reconnaissance avec son F-5 Lightning.

Enfin, Skander Jabbes, ayant grandi dans l'environnement de la librairie Al Kitab à Tunis fondée par sa grand-mère et développée par sa mère Selma Jabbes, retourne à ses racines après ses études et diverses expériences professionnelles. Aujourd'hui, il injecte sa vision, sa créativité et son désir d'innovation dans ce milieu professionnel déjà bien établi.