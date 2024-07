Newsletters

Au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, divers trafics et tragédies se déroulent, apparemment sans lien direct les uns avec les autres : exploitation de la pêche industrielle par des Occidentaux et des Asiatiques, piraterie à grande échelle, états défaillants privés de leurs moyens d'action, et petits pêcheurs traditionnels dont les filets reviennent désespérément vides. Et si tout cela était en réalité interconnecté, révélant un chaos profond qui illustre notre capacité, en tant qu'espèce, à détruire les environnements naturels ?

Pillages, Maxime de Lisle, Renan Coquin (Delcourt)

L'entreprise Lafarge et ses dirigeants ont-ils financé Daech ? En pleine guerre en Syrie, Lafarge, un pilier de l'industrie française, aurait poursuivi coûte que coûte l'exploitation de son usine de Jalabiya jusqu'en septembre 2014. En examinant ce "coûte que coûte", Justine Augier met en lumière le travail acharné d'un groupe de jeunes femmes – avocates, juristes, stagiaires – qui, animées par leur foi en la justice, consacrent leur intelligence et leur créativité à concrétiser la notion de responsabilité.

Personne morale, Justine Augier (Actes Sud)

Dans la ville de Hoshigahara s'étend une forêt dense, à la fois mystérieuse et fascinante, que rares sont ceux qui osent explorer. La raison en est simple : de nombreuses âmes égarées trouvent refuge dans l'ancienne bâtisse située en son centre. Le maître de cette maison se nomme Soichi, un homme au regard doux et bienveillant. Sa mission ? Aider les âmes à trouver le repos, ou du moins, leur offrir un abri paisible pour la nuit.

La forêt magique de Hoshigahara, Tome 1, Hisae Iwaoka (trad. Blanche Delaborde, Rue de Sèvres)

