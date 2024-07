Newsletters

Depuis des mois, nous pensions être prêts, mais l’épreuve du réel est à la hauteur des attentes. Dans les bistrots et commerces parisiens, une phrase récurrente se transforme en gag : « Et en plus, à cause des Jeux… » est utilisée pour excuser tout dysfonctionnement. Les services de livraison et les clients du e-commerce devront faire preuve de plus de patience.

Installée à Nantes depuis 1858, la Librairie Durance est plus qu'une institution : elle est un véritable patrimoine pour la Venise de l'Ouest. Avec une nouvelle extension en cours, le gérant, Daniel Cousinard, évoque le passé, le présent et l'avenir de ce commerce.

Un accord officiel a été signé le mercredi 24 juillet entre le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et le gouvernement espagnol, confirmant que la 52e édition sera placée sous des couleurs hispaniques. Un parcours, un pavillon dédié et divers événements sont prévus.

Le Prix Hannah-Arendt pour la pensée politique ne sera pas décerné cette année. Waltraud Meints-Stender, présidente du conseil d'administration de l'association organisatrice, a expliqué que cette décision est liée au terrible conflit israélo-palestinien.