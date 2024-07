Newsletters

Le premier roman de Françoise Bourdin, Les Soleils mouillés, écrit avant ses 18 ans et publié il y a plus de 50 ans, sera réédité par les éditions Récamier pour la rentrée littéraire. L'ouvrage était résolument indisponible, au point d'avoir figuré dans la liste des oeuvres numérisées par le programme ReLIRE.

Le titre du roman fait référence à un poème de Baudelaire, "L'invitation au voyage". Ce texte largement autobiographique raconte l'histoire d'une jeune femme passionnée de courses hippiques, vivant un amour tragique dans les "années Sagan". Il offre un aperçu précoce du talent de Bourdin, qui deviendra plus tard une romancière populaire en France.

Dans le sixième épisode de la série "L'Écrivain", Tom Connan, auteur-comédien, envisage de transformer son manuscrit de roman en polar. Il propose cette idée à son éditeur, considérant le genre policier comme potentiellement le plus populaire auprès des lecteurs.

Connan s'interroge sur les éléments nécessaires pour créer un véritable polar, au-delà de la simple inclusion d'un meurtre. Cette réflexion s'inscrit dans le contexte de la prochaine sortie de son roman "Capital Rose" chez Albin Michel, un mois avant leur rentrée littéraire.

Miniatures of Madness propose des "book nooks", des mondes miniatures à insérer entre les livres d'une bibliothèque, sous forme de fichiers 3D à imprimer. Ces créations, allant de scènes mythologiques à des thèmes de fantasy sombre, permettent de personnaliser et d'animer les étagères avec des scènes illuminées et détaillées.

Cette tendance gagne en popularité grâce à son aspect interactif et créatif, permettant aux passionnés d'imprimer eux-mêmes leurs modèles. Elle a également donné naissance à une communauté active de créateurs et de collectionneurs qui partagent leurs réalisations et techniques sur diverses plateformes.

Melani Alberts, une artiste internet, a créé une vidéo montrant la transformation d'une simple brique en un livre factice, rendant hommage à des œuvres célèbres comme "Le Hobbit" et "Harry Potter". Ce projet créatif mêle littérature et artisanat, offrant une façon originale de décorer son jardin avec des trompe-l'œil littéraires.

L'artiste partage son processus étape par étape, démontrant l'ingéniosité nécessaire pour créer ces œuvres uniques. Son approche ludique et malicieuse inspire les amateurs de livres et de bricolage, illustrant comment la littérature peut inspirer des créations artistiques au-delà des pages imprimées.

"Joker : Folie à Deux", la suite du succès de 2019, met en scène Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans une relation torturée entre le Joker et Harley Quinn.

Réalisé par Todd Phillips, ce second opus, prévu pour octobre 2024, promet une ambiance encore plus déjantée que le premier film, avec des rumeurs suggérant même un format de comédie musicale.