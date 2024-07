Newsletters

Le fracas des armes et le choc des boucliers, les lances qui se brisent et les flèches qui obscurcissent les cieux, autant de scènes de guerre que Jacques Prévert qualifiait d'absurdité. Et pourtant, malgré cette critique, les récits de batailles, surtout ceux de l'Antiquité, continuent de captiver et d'inspirer. Parmi eux, l'œuvre emblématique de Frank Miller, 300, se distingue par son spectacle visuel grandiose et sa réinterprétation dramatique de l'Histoire, peuplée de traîtres, de monstres et de héros.

Durant la 28ème semaine de juillet, du 8 au 14, le panorama des meilleures ventes a connu un bouleversement notable. Le tome 42 de Berserk, le manga du feu Kentaro Miura (en collaboration avec le Studio Gaga et traduit par Anne-Sophie Thévenon pour les éditions Glénat), a dominé les ventes avec 24 068 exemplaires écoulés, surpassant les habituels cahiers de vacances en tête de liste depuis déjà deux semaines. Cette édition collector s'est rapidement hissée au sommet, devenant la sortie la plus remarquable de la semaine.

Pendant l'été, les librairies spécialisées telles que Album Comics, Momie Mangas et Album BD se font entendre via le podcast d'ActuaLitté, où trois libraires présentent leurs coups de cœur dans leurs genres de prédilection, diffusant ainsi leurs recommandations à un public plus large.

En outre, Christelle Dabos a récemment annoncé la sortie de son nouveau roman, Nous, prévue pour le 7 novembre chez Gallimard Jeunesse. Après le succès de sa série de fantasy La Passe-miroir, qui a conquis plus d'un million de lecteurs, Dabos plonge de nouveau dans un univers fantastique, cette fois avec une touche dystopique et vintage, suscitant déjà l'impatience des fans.