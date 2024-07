Newsletters

Le premier Fnac Café a récemment ouvert ses portes à la Gare du Nord, positionné stratégiquement à proximité de la voie 19 et au-dessus de la boutique Relay, juste avant les Jeux olympiques. Cette inauguration du 8 juillet marque le début d'un nouveau concept hybride, né d'une collaboration entre la Fnac et Lagardère Travel Retail.

Par ailleurs, après une décennie de succès, le mangaka Kōhei Horikoshi a annoncé la conclusion prochaine de sa célèbre série My Hero Academia. Avec un impact global considérable, comprenant sept saisons télévisuelles, trois films et quarante tomes, cette série shonen se terminera dans exactement cinq chapitres, avec le dernier prévu pour le 5 août 2024.

Aux États-Unis, Penguin Random House renforce sa présence sur le marché de la bande dessinée en acquérant Boom! Studios. Fondé en 2005, Boom! Studios a émergé comme un acteur clé de la bande dessinée alternative, avec des titres phares tels que Something Is Killing the Children et BRZRKR, co-créé par Keanu Reeves.

En Allemagne, malgré une diminution du nombre d'acheteurs de livres, le secteur de l'édition a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires en 2023 et au premier semestre de 2024, en partie due à l'inflation et à l'augmentation des prix des livres. Le secteur espère renouveler son lectorat et appelle à un soutien financier des autorités publiques pour maintenir sa croissance.