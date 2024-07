Newsletters

Le 6 octobre 2023, plusieurs partenaires sociaux du secteur de l'édition ont signé un accord de branche visant à lutter contre le harcèlement moral, les violences ainsi que le harcèlement sexuel et sexiste. Les stipulations de cet accord sont désormais étendues à tous les employeurs et salariés relevant de la convention collective de l'édition, avec quelques exceptions.

Andrea Robin Skinner, fille de la lauréate du Prix Nobel de littérature 2013 Alice Munro, a révélé le 7 juillet dans les colonnes du Toronto Star que l'écrivaine canadienne était au courant que son beau-père l'avait agressée sexuellement lorsqu'elle n'avait que 9 ans. Sa mère aurait choisi de rester avec lui malgré ses aveux.

La librairie Bullivores, située à Périgueux, a été vandalisée dans la nuit de dimanche, jour du second tour des élections législatives. La vitrine a été brisée et un mot tagué, bien que rendu illisible par les éclats de verre. La librairie, située rue André Saigne, avait affiché un message déclarant « la BD emmerde le RN » pour exprimer son opposition au parti dirigé par Marine Le Pen.

Cette année, le Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte accueille la 23e édition de la Japan Expo, un festival européen dédié à la culture japonaise. Du 11 au 14 juillet 2024, des mangakas renommés comme Yûgo Kobayashi, Fé, et Spleepy-C viendront rencontrer leurs lecteurs. Pas moins de 118 séances de dédicaces sont prévues, avec de nombreux auteurs et dessinateurs présents près des stands de leurs éditeurs, dans le Village Éditeurs et le Quartier Manga.