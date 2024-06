Newsletters

Les règles du Mikado, Erri De Luca (trad. Danièle Valin, Gallimard)

« J’ai froid, laisse-moi rester dans ta tente. » Avec cette simple phrase commence une histoire aussi étrange qu'attachante. Là-haut, dans les montagnes à la frontière entre l'Italie et la Slovénie, un vieil homme campait en solitaire, comme à son habitude – soi-disant pour s’éloigner du monde et retrouver un semblant d’entièreté. Mais cette nuit-là, quelqu'un s’invite dans sa tente.

Le retour de Moby Dick. Ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes., François Sarano (Actes Sud)

Il est le plus grand mammifère carnivore du monde, atteignant plus de 20 mètres de long pour les plus grands mâles ! Ce géant possède la capacité de plonger en apnée à des profondeurs que seuls quelques engins humains peuvent atteindre, trouvant son garde-manger quotidien à plus de 2000 mètres de profondeur, avec des apnées pouvant durer près d'une heure et demie.

Ce qui m'appartient, José Henrique Bortoluci (trad. Pierre Marlière et Keylla Barbosa, Grasset)

José Henrique Bortoluci est un nouvel auteur brésilien issu de la quatrième génération d'immigrés italiens depuis son arrière-grand-père dans les années 1910. Il est le premier de sa famille à véritablement profiter de l'ascenseur social. Après avoir étudié la sociologie aux États-Unis, il enseigne aujourd'hui à São Paulo. On pourrait le qualifier de transfuge de classe, pour reprendre une expression en vogue. Dans son premier roman autobiographique, Ce qui m’appartient, il raconte l'histoire de son père, camionneur parcourant les routes sans fin du Brésil.

