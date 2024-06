Newsletters

Les différents partis ont dévoilé la liste des candidats pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Face à un silence confus, une cinquantaine de libraires, éditeurs, éditrices, auteurs et autrices se mobilisent ce 17 juin pour lancer un appel au vote. Leur objectif : empêcher l’extrême droite de l’emporter.

Les libraires se sont réunis au Palais des Congrès et de la Musique de Strasbourg pendant deux jours à l'occasion des Rencontres nationales de la profession. Malgré la stagnation des ventes, des perspectives économiques déprimantes et la banalisation de l'extrême droite, l'enthousiasme des participants et leur confiance en la résilience de la librairie restent intacts.

Les recommandations de la Charte concernant la rémunération des auteurs et autrices lors des rencontres et dédicaces sont révisées et votées chaque année lors de l'Assemblée générale. Le 13 juin 2024, l'AG a approuvé l'indexation des tarifs recommandés sur l'indice des prix à la consommation, entraînant une augmentation de 2,2 % (indice Insee de mai 2024).

Enfin, au Québec, on assiste a une situation paradoxale pour les librairies de la Belle Province : alors que l'industrie québécoise a assisté à l'implosion de l'une des deux organisations professionnelles de libraires, le nombre de commerces se stabilise et connait une croissance continue depuis 2016.