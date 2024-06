Newsletters

6 juin 1944. Le débarquement en Normandie, par Anthony Kemp (trad. Pierre-M Reyss, Gallimard)

Il y a 80 ans, le 6 juin 44, les plages de Normandie se sont teintes de rouge sang. Des jeunes de nombreux pays ont sacrifié leur vie pour libérer la France et stopper la progression du nazisme. Parmi eux, des Américains, dont beaucoup de Juifs conscients des raisons de leur combat en France, ainsi que des Britanniques, Français, Canadiens, Polonais et bien d'autres. Ensemble, ils ont fait le sacrifice ultime pour libérer la France et faire tomber le IIIe Reich.

Conversations avec Igor Stravinsky, par Igor Stravinsky et Robert Craft (trad. Olivier Borre, Dario Rudy, Editions Allia)

Parmi les géants de la musique classique du XXe siècle, Igor Stravinsky occupe une place de choix aux côtés de la trinité composée de Schönberg, Alban Berg et Anton Webern, ainsi que de Pierre Boulez et Karl-Heinz Stockhausen. Cependant, Clint Eastwood a quelque peu terni l'image du compositeur russe dans son film Bird, en relatant un épisode où un autre génie du siècle dernier, Charlie Parker, tenta en vain de rencontrer Stravinsky à sa porte à Los Angeles.



Pyrate Queen, par Peter Milligan et Adam Pollina (trad. Florent Degletagne, Bliss comics Editions)

Personne ne l’ignore sur les sept mers : une femme à bord d’un navire porte malheur, bien plus qu’un cousin aux grandes oreilles. Cependant, Monday Ryan — née un dimanche, allez comprendre — n'a connu que l'écume à la place du lait maternel et les embruns pour changer ses langes. Alors, devenir Reine des pirates, quoi de plus naturel ?

Les artefacts d'Ouranos Tome 1 : Les épreuves de la reine Soleil, par Nisha J. Tuli (trad. Anath Riveline, Michel Lafon)

Les Épreuves de la Reine Soleil : un titre de fantasy accrocheur qui capte l'attention en librairie. Au verso, seulement quatre phrases barrent une quatrième de couverture bien (trop) énigmatique. Dans ce premier tome des Artefacts d’Ouranos, Nisha J. Tuli (traduit par Anath Riveline pour les éditions Michel Lafon) nous plonge au cœur des épreuves mortelles de la cour du Roi Soleil. Dix femmes, mais une seule place au côté du Roi. Leur objectif commun : survivre, mais à quel prix ?

Ces quatre ouvrages sont à retrouver parmi toutes les chroniques, avant-critiques, avant-parutions et michroniques de la semaine. Le tout concocté par notre équipe de rédacteurs et rédactrices