Newsletters

Près de deux ans après la plainte de sept habitants du comté de Llano, au Texas, contre les autorités et les responsables du réseau des bibliothèques pour avoir enlevé des œuvres « en désaccord avec les idées exprimées », la justice a penché en faveur des plaignants. Les droits de ces derniers ont clairement été bafoués par le retrait d’ouvrages, qui devront être à nouveau rendus accessibles au public.

Zoom sur l’Ukraine. Lors d’une réunion à Vilnius, 28 États se sont engagés à renforcer leur soutien à la reconstruction du secteur culturel ukrainien. Ce plan, coordonné par l’UNESCO, a été élaboré en collaboration avec plus de 40 institutions internationales et ukrainiennes et se déploiera à moyen et long terme.

François Rosso, natif de Nice, où il s’était réinstallé sur le tard après des décennies parisiennes, nous a quittés brutalement le 31 mai 2024. Les éditions Albin Michel lui rendent ainsi hommage, dans un texte adressé à ActuaLitté.

Du nouveau du côté des éditions Fayard, qui annoncent du changement au sein de leur direction. À compter du 10 juin, Jérôme Laissus évolue en qualité de directeur général de la maison d’édition, aux côtés d’Estelle Cerutti, désormais directrice générale des Éditions Mazarine et Directrice Générale Adjointe en charge de l’éditorial des Éditions Fayard.