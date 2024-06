Newsletters

Le Festival du Livre de Montmorillon revenait sur la Place du Maréchal Leclerc les 7, 8 et 9 juin 2024. Pendant ce week-end festif, ce furent plus de quarante activités gratuites pour toute la famille ! Rencontres, lectures, conférences, animations et ateliers étaient au rendez-vous.

Cécile Coulon, Régine Deforges (eh oui !) et bien d'autres étaient présents. ActuaLitté était sur place, pour découvrir cette nouvelle édition. Un grand reportage et des articles à découvrir.

Rendez-vous à prendre : ce 12 juin, le seul télécrochet littéraire accueillera sa grande finale. Et si on lisait à voix haute, animé par François Busnel, recevra les neuf candidats encore en lice. On attend 2025, peut-être avec Nikos Aliagas pour accompagner la soirée ?

Enfin, côté Marché de la Poésie, un point final est mis à la polémique autour de l'invitation faite à la Poésie palestinienne, pour l'édition 2025.

Jean-Michel Place président fondateur de l’association CIRCÉ organisatrice du Marché de la Poésie intervient dans les débats et donne rendez-vous d'abord en 2024. Et 2025, avec les poètes de Palestine.