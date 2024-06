Newsletters

La revue Écho Antonin Artaud a célébré son premier anniversaire en mai avec plusieurs réalisations notables : sept numéros publiés, une communauté grandissante sur Facebook, et le lancement d'un blog. Un numéro spécial a été édité et une nouvelle série de podcasts intitulée Cinartonomie, mêlant cinéma et littérature avec un accent sur Artaud, est prévue. Ilios Chailly, fondateur de la revue, a partagé avec ActuaLitté les détails de cette aventure naissante et sa passion pour l'auteur de L'Ombilic des limbes.

Lise Boëll, décrite comme une « éditrice chevronnée avec un parcours jalonné de succès éditoriaux », a été choisie pour diriger le développement des Éditions Fayard dans les domaines de la fiction et de la non-fiction, afin de « promouvoir les auteurs et le catalogue prestigieux de la maison », selon un communiqué de Hachette Livre.

Abdellatif Lâabi, poète et traducteur marocain, a exprimé sa « stupeur » sur Facebook concernant la décision du Marché de la Poésie d'exclure les poètes palestiniens de l'édition 2025 de l'événement.

Lors de la vente renommée de Livres et Manuscrits organisée par Tajan cet après-midi, le manuscrit original de L'Étranger d'Albert Camus a été vendu pour 656.000 euros, frais inclus.