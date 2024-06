Newsletters

Jon Fosse, dramaturge, romancier et essayiste norvégien, a été honoré du Prix Nobel de Littérature en 2023. En apparence froid et au style flottant et déstabilisant, Fosse se distingue par une langue méticuleusement travaillée et retravaillée. Son écriture, presque circulaire et hypnotique, est forte, parfois plus forte que le lecteur. Quelques mois après avoir reçu cette prestigieuse distinction de l'académie suédoise, il revient avec Je est un autre (éditions Christian Bourgois, 2024), le deuxième volet de sa Septologie.

Ry Cooder a été élu 8e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2014. Il est à l’origine de l’album Buena Vista Social Club. C'est lui qui a composé la musique de Paris, Texas de Wim Wenders, et plus récemment celle de My Blueberry Nights de Wong Kar-wai. Une légende vivante, au même titre qu’Eliades Ochoa et Compay Segundo. Mais quel rapport avec Albert Camus ? Un recueil de nouvelles réjouissant, intitulé Los Angeles Nostalgie (traduit par Ariane Bataille), a été retrouvé par la maison des échos de l’Antiquité, Les Belles Lettres.

Clara Héraut fait son grand retour dans la littérature jeunesse avec Les coquillages ne s’ouvrent qu’en été (Hachette Romans, 2024). Après deux romans largement acclamés par les lecteurs, la jeune lauréate du concours d’écriture organisé par Hachette Romans nous offre une troisième romance parfaite pour l'été, située dans un Pays basque ensoleillé. Au menu : surf, amours, déceptions, mais surtout exploration de soi et découverte de l'autre.

