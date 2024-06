À la une

À quelques jours des élections européennes, qui se déroulent le 9 juin prochain en France (et le 8 pour certains territoires d'outre-mer), la Fédération des éditeurs européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ont publié des manifestes adressés aux candidats. Une série de suggestions, entre la défense du droit d'auteur, le soutien à l'innovation et l'incitation au développement durable.