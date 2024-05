Newsletters

Le jury de la troisième édition du Prix Naissance d'une œuvre a annoncé ses lauréats pour 2024 lors d'une cérémonie à l'Armancette à St Nicolas de Véroce, avec vue sur le Mont Blanc. Les prix ont été attribués ex-aequo à Laurent Binet pour son livre Perspective(s), édité chez Grasset, et à Nicolas Le Nen, général de division et écrivain, pour Armistice, publié aux éditions du Rocher.

Par ailleurs, le Prix Voltaire, décerné par l'Union internationale des éditeurs, honore chaque année les éditeurs pour leur engagement en faveur de la liberté d'expression et de publication. Cinq candidats sont retenus pour 2024, venant de Russie, Biélorussie, Serbie, Palestine et Turquie.

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a reçu ce mercredi 29 mai Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL). L'audition, initialement axée sur la pratique de la lecture chez les jeunes, a également couvert les relations entre auteurs et éditeurs, le soutien aux primo-romanciers et la concentration dans le secteur de l'édition.

Michel Foucault, né en 1926 et décédé en 1984 des suites du sida, figure parmi les philosophes français les plus marquants du siècle dernier. Un documentaire lui est consacré et sera diffusé sur France 5 le vendredi 21 juin, mettant en lumière ce célèbre intellectuel, souvent reconnu comme le plus célèbre chauve du XXe siècle avant Zinedine Zidane.