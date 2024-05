Newsletters

Créée par le scénariste Ram V et l'illustrateur Sumit Kumar, These Savage Shores transporte les lecteurs dans le sud-ouest de l'Inde du milieu des années 1760, en plein cœur des guerres anglo-mysoriennes. Cette époque, marquée par l'influence grandissante de la Couronne britannique et de la Compagnie des Indes orientales, sert de cadre à une exploration approfondie des atrocités du colonialisme, symbolisées de manière métaphorique par des vampires.

Publié en 2002 par Actes Sud, Le Livre des illusions, de Paul Auster, est une œuvre aux accents apocalyptiques. Imprégné de ténèbres et de violence, ce livre est marqué par un profond sentiment de vide et de perte. L'autodafé final évoque les périodes les plus sombres de l'histoire humaine, suggérant que tout ce qui naît du néant y retourne inévitablement, réduit en cendres ou en poussière. L'énigme de la naissance et celle de la mort semblent toutes deux pointer vers cette idée inéluctable.

Salah Badis se distingue par une écriture épurée et délibérément dépassionnée, qui se tient à l'écart de tout nationalisme exacerbé. Son récit, imprégné de la géographie algéroise, se concentre sur les banlieues, les gares et les voies ferrées, mais accorde également une attention particulière aux détails du quotidien et aux existences simples. Cette clarté de style, en toile de fond de bouleversements profonds, définit l'art du récit cultivé par l'auteur. Écrire, pour lui, c'est regarder Alger sous un jour nouveau, dans toute sa tragique nudité.

