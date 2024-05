Newsletters

Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek ont entrepris un voyage extraordinaire à vélo de Paris à Oulan-Bator, explorant le plus grand nombre possible de librairies sur leur trajet. Leur aventure, qui dure depuis un an, est relatée dans À vélo, entre les lignes, une publication de ActuaLitté qui suit leur périple jusqu'en Mongolie où ils n'ont plus que quelques centaines de kilomètres à parcourir.

D'autre part, Jean-Pierre Dionnet, figure emblématique, a récemment pris les commandes de Métal Hurlant pour un numéro hors-série spécial consacré aux "rois d'Instagram", explorant les multiples facettes des chats, de leur mystérieuse nature à leur indépendance.

Dans un autre registre, le 5 juin, la maison de vente aux enchères Tajan mettra en vente un manuscrit exceptionnel de 104 feuillets écrits par Albert Camus de L'Étranger, avec Alexia Taiclet et Ségolène Beauchamp commentant cet événement unique sur ActuaLitté.

Enfin, l'ancien capitaine de la police judiciaire et écrivain à succès reviendra le 29 août avec son nouveau roman Les Guerriers de l'Hiver, publié chez Michel Lafon, après le succès de son précédent livre "Dans les brumes de Capelans", qui s'est vendu à plus de 300,000 exemplaires.