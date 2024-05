Newsletters

Boris Manenti offre son analyse sur le personnage controversé d'Elon Musk, connu pour son association avec des marques telles que X (anciennement Twitter), Tesla, et bien d'autres, dans son ouvrage intitulé Elon Musk — Le bonimenteur. Publié par les éditions du Rocher, ce livre explore l'ascension d'une figure désormais incontournable, qui suscite autant de fascination que d'inquiétude.

Le 13 mai, Manou Farine, qui anime l'émission Poésie et ainsi de suite sur France Culture depuis 2015, a annoncé via Facebook l'arrêt de son programme pour la saison suivante. En réponse, le 21 mai, plusieurs auteurs ont initié une pétition pour sauver cette émission, la dernière de la station dédiée à la poésie de figures telles qu'Aragon et Emily Dickinson. Parmi les signataires figurent Dominique A, Camille Laurens, Alain Damasio, Yannick Haenel, et Pierre Michon.

En 2025, le secteur de l'événementiel semble lointain, mais il est imminent. Pour l'heure, les équipes célèbrent le succès de leur dernier salon, qui a eu lieu les 17 et 18 mai. Profitant des rénovations de l'esplanade Charles-de-Gaulle, la Comédie a déplacé ses activités hors les murs, étendant ainsi l'événement à travers le département.

La Commission d'enrichissement de la langue française, composée de membres de droit et de douze personnalités qualifiées récemment renouvelées par la ministre de la Culture, poursuit inlassablement son travail pour adapter le français à des réalités et domaines émergents.