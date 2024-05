Newsletters

Aurélie Tramier s'est qualifiée pour la finale de la dernière édition du Prix Maison de la Presse avec son roman Bien-Aimée, publié chez La Belle Étoile. Ce roman, qui plonge dans l'histoire méconnue d'un camp français de la Seconde Guerre mondiale, illustre parfaitement le caractère populaire et romanesque que célèbre ce prix. Initialement un lieu d'internement pour des Allemands tels que Max Ernst, ce camp est devenu, après la défaite française, une étape sur la route vers Auschwitz…

L'éditeur indépendant L'Œil d'or lance la collection « Angle Mort » avec le recueil de nouvelles Multiversalités. Cette collection, qui s'inspire de la revue éponyme existant en ligne depuis 2010, vise à repenser la science-fiction et le monde. Julien Wacquez, sociologue et directeur de publication depuis 2014, introduit cette nouvelle initiative.

Cette semaine, La Grande Librairie vous invite au Festival de Cannes pour une émission spéciale avec Daniel Auteuil. Au programme, une discussion sur les livres marquants de sa vie, l'art de l'adaptation cinématographique et un hommage à Marcel Pagnol, dont on commémore le cinquantenaire de la disparition cette année.

Nguyên Hoàng Bảo Việt, ancien président et membre du Centre PEN Suisse Romand et cofondateur de la Ligue vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse, a publié une lettre ouverte adressée à Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine. Dans cette lettre, il proteste contre la « condamnation injuste et inhumaine » de Rahile Dawut, intellectuelle et ethnologue ouïghoure.