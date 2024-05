Newsletters

Alain Damasio, dans Les Furtifs, imagine un futur où l'espace public en France est entièrement privatisé, obligeant les citoyens à acheter des droits d'accès, principalement accessible aux riches. Ce roman de science-fiction devient encore plus inquiétant avec l'essai Paris n’est plus une fête de Hacène Belmessous, qui propose une perspective réelle et sombre de cette privatisation.

En décembre dernier, ActuaLitté a révélé que Fayard avait discrètement retiré de son catalogue Le nettoyage ethnique de la Palestine de l'historien israélien Ilan Pappé (traduit par Paul Chemla), initialement publié en 2008. Les droits ont été repris par La Fabrique, une maison d'édition engagée, qui a réédité le livre le 10 mai. Pappé revient tristement dans l'actualité à travers nos colonnes.

Depuis 15 ans, ActuaLitté se consacre aux Ensablés, des œuvres oubliées redécouvertes par l'équipe. Pour célébrer cet anniversaire spécial, les chroniqueurs anonymes se dévoilent à travers une interview exclusive.

Enfin, à l'occasion du festival de Cannes, Astérix et Obélix annoncent leur retour dans un nouveau film d'animation. Dans Astérix : Le Royaume de Nubie, le duo de Gaulois est transporté en Égypte, une terre déjà familière pour eux.