Les membres de l'Académie Goncourt n'ont pas seulement élu un nouveau président, ce 13 mai. Ils ont aussi dévoilé les lauréats et lauréates des Prix Goncourt du printemps, qui saluent un premier roman, un recueil de nouvelles, une biographie ainsi qu'une œuvre poétique.

Philippe Claudel, auteur des Âmes grises (Stock, 2003) et plus récemment de Crépuscule (Stock, 2022), a battu d'une voix Pierre Assouline, qui se présentait également pour la présidence de l'Académie française. Il succède à Didier Decoin, en poste depuis 2020 et réélu l'année dernière, qui ne souhaitait pas renouveler son mandat.

Un quart des Français a consommé des biens numériques illégaux au cours de l’année 2023. Cette information découlant du rapport d’étude de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, présentée en avril dernier. Mais dans les faits, où en est le piratage sur l’Hexagone ?

Ce mardi 14 mai, s'est tenue la 55e cérémonie du Prix Maison de la Presse à la Maison de la Recherche, située dans le 7e arrondissement de Paris. L'autrice Camille de Peretti a été récompensée pour son ouvrage L’Inconnue du portrait, publié chez Calmann-Lévy. La remise du prix a été réalisée par Agnès Martin-Lugand, présidente du jury, devant tous les membres du comité de lecture. Camille de Peretti prend ainsi la relève d'Adèle Bréau, journaliste et écrivaine.