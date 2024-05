Newsletters

Après quarante ans durant lesquels la sécurité sociale des auteurs n’a pas effectué la collecte des cotisations, la Cour des comptes intervient en lançant une enquête sur les exercices à partir de 2019, année jugée particulièrement critique.

Par ailleurs, Mélissa Da Costa, qui occupait en 2023 la première place du classement du Figaro des auteurs français les plus vendus, publiera son huitième roman, Tenir Debout, chez Albin Michel le 14 août.

Ensuite, le 16 mai, juste avant son rival le Larousse, Le Petit Robert de la langue française enrichira sa nouvelle édition de nombreuses entrées qui reflètent les « principales préoccupations de notre époque », selon Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des Éditions Le Robert.

Enfin, Angela Merkel, qui a dirigé l’Allemagne pendant seize ans, marquant le pays et la scène internationale par ses initiatives, publiera ses mémoires intitulées Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021 en Allemagne chez Kiepenheuer & Witsch et dans plus de 30 pays.