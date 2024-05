Newsletters

Le 5 mai, Emmanuel Khérad, animateur depuis 19 ans de l'émission La Librairie Francophone sur le service public, a confirmé selon Le Monde la suppression non souhaitée de son émission du samedi. Celle-ci attire en moyenne 3 millions d'auditeurs en France, Suisse, Canada, Belgique, et d'autres pays francophones.

Franz Kafka, écrivain tchèque de langue allemande, est décédé le 3 juin 1924. À son décès, il avait publié une dizaine de textes, y compris La Métamorphose et La Colonie pénitentiaire, et laissé de nombreux manuscrits et écrits personnels. Il avait demandé à son ami et exécuteur testamentaire, le poète Max Brod, de détruire ces documents, une requête qui n'a heureusement jamais été exécutée.

En janvier 2012, l'arrivée de Bernard Pivot sur Twitter a immédiatement captivé près d'un million d'abonnés, attirés par ses jeux de mots et débats linguistiques. Considéré comme un pilier culturel en France, Pivot est devenu une icône de la littérature française.

Léo Scheer, éditeur et figure de la télévision, est décédé à l'âge de 76 ans, annoncé par sa partenaire Nathalie Rheims dans Le Figaro. Avant de fonder sa propre maison d'édition en 2000, il avait été écrivain, sociologue et publicitaire. Parmi les auteurs publiés par sa maison d'édition, on trouve Eric Vuillard, Yves Bonnefoy, Chloé Delaume, Camille Laurens, Aurélien Bellanger, ou encore Louis-Henri de la Rochefoucauld.