Elle approche ! L'exposition, intitulée "Tolkien, voyage en Terre du Milieu", explorera l'univers fantastique de l'auteur à travers des illustrations, des extraits de textes et des artefacts. Les visiteurs pourront ainsi plonger dans les mondes imaginaires de Tolkien, de la Comté à la Terre du Milieu, en passant par les contrées lointaines de ses récits.

Un projet novateur qui mêle la tradition de la tapisserie médiévale avec l'univers contemporain de la culture populaire, offrant ainsi une expérience immersive aux amateurs de l'œuvre de Tolkien.

Et si l'essence même de notre humanité résidait dans notre capacité à prendre des décisions ? David Lisner, un jeune chercheur ambitieux et rationnel, évolue au sein de "les Réguliers", une société hyper-développée et hyper-connectée qui place le bien-être individuel au centre de ses préoccupations. À proximité, "les Exilés" ont choisi de se couper du reste du monde, adhérant à une philosophie de vie radicalement opposée à celle des Réguliers.

Contre son gré, David se voit confier une mission de haute sécurité : pénétrer dans ce territoire hostile et entrer en contact avec Eve Montoya, la nièce et unique héritière du célèbre sociologue Robert Solo, récemment décédé. Sa mission : récupérer un rapport explosif susceptible de mettre en danger l'équilibre de la société des Réguliers.

Pour son dernier roman, Laurent Gounelle est l'invité spécial du podcast de ActuaLitté !

Un autre invité tout aussi prestigieux, Salman Rushdie, qui sera présent pour La Grande Librairie, avec quatre autres écrivains venus parler de leur rapport à son oeuvre. Immanquable !

De l'importance du latin dans l'enseignement scolaire et des critiques qu'il suscite ! Un colloque sera organisé en juin prochain, autour du latin latin, bien plus qu'une simple matière académique, mais plutôt un "bien commun" culturel et linguistique. Malgré les arguments avancés par certains détracteurs, l'article défend l'enseignement du latin en mettant en avant ses nombreux avantages, tels que l'amélioration de la compréhension du français et d'autres langues, ainsi que l'enrichissement de la culture générale des élèves. Inscription gratuite.

Et à ne pas manquer, dans les meilleures ventes de la semaine passée, le carton réalisé par Melissa da Costa, qui prend enfin la première place du classement, proposé par notre partenaire Edistat. On y retrouve quelques grands noms, évidemment, mais surtout quelques données sur le marché du livre : ce mois d’avril qui s’est achevé ne laisse pas vraiment de grands espoirs de réussite…

En revanche, des statues d’éléphants aux oreilles couvertes par des écouteurs… voilà qui intrigue. Une communication originale des organisateurs du Salon du livre de Chambéry, consacré au premier roman… qui propose un podcast des plus littéraires.

Excellentes lectures !